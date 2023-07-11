Муниципальный контракт на 4 млн рублей признали недействительным в Великолукском районе

15:42, 11 июля 2023, ПАИ

По иску заместителя прокурора области признан недействительным муниципальный контракт на сумму более четырёх миллионов рублей в части установления гарантийных сроков в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Областная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о закупках товаров и услуг для муниципальных нужд, бюджетного законодательства при реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Установлено, что Великолукскому району из бюджета Псковской области предоставили субсидию в размере более 11 миллионов рублей на реализацию программ регионального проекта «Формирование современной городской среды».

В качестве условий предоставления и использования бюджетных средств на администрацию Великолукского района возложили обязанность установить минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ.

Однако в нарушение указанных условий гарантийный срок эксплуатации малых архитектурных форм в муниципальном контракте на выполнение работ по благоустройству общественной территории в посёлке Дубрава-1 Великолукского района стоимостью 4,3 миллиона рублей определён не менее 24 месяцев.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура области направила исковое заявление в региональный арбитражный суд.

По требованию прокурора суд признал недействительным вышеуказанный пункт муниципального контракта и возложил обязанность установить гарантийный срок не менее трёх лет с момента утверждения акта приёмки выполненных работ.

Исполнение решения суда находится на контроле органов прокуратуры.