Педиатр из Псковского района получила квартиру по программе «Земский доктор»

11:16, 11 июля 2023, ПАИ

Педиатр фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в деревне Тямша Псковского района Татьяна Новаковская получила ключи от новой квартиры по программе «Земский доктор». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

«Татьяна Николаевна [Татьяна Новаковская. – ПАИ] приехала к нам в область после окончания знаменитой Пироговки в Москве (РНИМУ имени И. Н. Пирогова), где параллельно с учебой работала участковым педиатром в поликлинике. В нашем районе сначала трудилась в межрайонной больнице, а сейчас перебралась непосредственно в сельскую местность – в ФАП», – отметила Наталья Федорова.

По её словам, ежедневно у молодого доктора до 15 пациентов, от совсем малышей до подростков. «К каждому – свой подход. Работа не простая, но любимая. В личной жизни у Татьяны Николаевны позитивные перемены – свадьба! Жилье молодым как нельзя кстати. Мы надеемся, что доктор будет заботиться о здоровье жителей района еще долгие годы», – подчеркнула глава района.