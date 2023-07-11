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Общество

Детский парк «Лукоморье» реконструируют в Пушкинских Горах

Работы по реконструкции детского парка «Лукоморье» в Пушкинских Горах начались 10 июля. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: районная газета «Пушкинский край»

Проект парка в конце 2022 года стал победителем дополнительного конкурса Минстроя России «Малые города и исторические поселения» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и составляет 80,8 миллиона рублей.

В данный момент начался демонтаж старой детской площадки в центре Пушкинских Гор, на месте которой будет установлена новая. Также монтируется оборудование для видеонаблюдения, что является обязательным условием для реализации данного проекта с целью постоянного контроля Минстроя за работой на объекте.

«В ближайшие месяцы в парке появятся новые дорожки, площадки, скейт-парк для молодёжи, фонари, скамейки, павильоны, новая сцена взамен старой, находящейся на территории Борка», – рассказала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«Также важно отметить, что выпил здоровых деревьев не планируется, только уборка и расчистка молодой поросли. Все пожелания жителей, которые обращались при создании концепции и в рамках проектирования, учтены. Над работами осуществляется авторский контроль группой архитекторов и урбанистов, разрабатывавших концепцию», – подчеркнул глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александр Афанасьев.

Он также сообщил, что на период работ доступ к площадке для посетителей закрыт.

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