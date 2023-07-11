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Общество

Без вести пропавшего в июне псковича разыскивает полиция

Без вести пропавшего 7 июня 31-летнего Андрея Петрова ищет полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживал в Пскове в доме на улице Новосёлов. Последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

На вид ему около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Был одет в чёрную куртку фирмы Nike, спортивные штаны и кроссовки чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову или в дежурную часть по номеру 59-63-22.

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