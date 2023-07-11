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Молодых псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Чернильница»

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей принять участие в XIII городском конкурсе молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница». Об этом ПАИ сообщили в городском молодёжном центре. 

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Работы на конкурс принимаются по пяти номинациям.

Для поэтов их выделено две, по возрастным категориям – «Лучший поэт» от 14 до 17 лет и «Лучший поэт» от 18 до 35 лет. «Лучший чтец» для молодых декламаторов, «Лучший писатель малого жанра» и «Лучший иллюстратор».

Участники, которые отправляют заявки в номинацию «Лучший иллюстратор», должны прикрепить своё портфолио с примерами рисунков, картин, чтобы организационный комитет конкурса мог выбрать тех, кто сможет проиллюстрировать сборник «Чернильница» в этом году.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет.

Заявки вместе с работами принимаются до первого октября на почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме письма названия конкурса, номинации, своей фамилии и инициалов, например: «Чернильница, лучший писатель малого жанра – Иванов И. И.».

В рамках конкурса будет организованна «Творческая мастерская» – образовательные программы, мастер-классы, квизы, поездка в музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

По итогам конкурса будет издан печатный сборник с произведениями и иллюстрациями участников, записана аудиокнига голосами молодых поэтов.

Подробнее с правилами и условиями можно ознакомиться в положении, которое прикреплено в группе «Конкурс «Чернильница» в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, там можно будет найти всю актуальную информацию.

Также с информацией о конкурсе можно будет ознакомиться в группе «Молодёжный центр Псков» в соцсети «ВКонтакте».

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