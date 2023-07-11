Более 500 тысяч избирателей зарегистрировано в Псковской области

13:12, 11 июля 2023, ПАИ

Установлена численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 июля 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

К началу июля численность избирателей в Псковской области составила 506 042 человека.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.