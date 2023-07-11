Сотрудник ПсковГУ победил на соревнованиях по шахматам среди городских организаций

13:55, 11 июля 2023, ПАИ

Специалист отдела по работе с иностранными обучающимися ПсковГУ Максим Марин победил в личном зачёте по шахматам на соревнованиях среди предприятий и организаций Пскова. Об этом сообщается в группе студенческого спортивного клуба «Псковские Барсы» в соцсети «ВКонтакте».

Также в командном зачёте Максим Марин завоевал серебро.

«Сотрудники и преподаватели ПсковГУ тоже являются активными участниками спортивных состязаний», – отметили в группе.