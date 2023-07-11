Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове

13:29, 11 июля 2023, ПАИ

Сроки укладки асфальта на улице Коммунальной сдвинули в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы начнутся завтра, 12 июля, на участке между улицами Балтийской и Рокоссовского. 13 июля дорожные службы будут работать на участке между улицами Рокоссовского и Западной.

Движение автотранспорта ограничат по полосам.

Напомним, что изначально работы планировали начать сегодня, 11 июля.