15 художников из Белоруссии и городов России приехали на пленэр в Псков

13:26, 11 июля 2023, ПАИ

15 профессиональных художников из Пскова, Новгорода, Москвы, Петербурга и Беларуси участвуют в XIII Международном пленэре «Псков приглашает друзей». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Пленэр традиционно организует Детская художественная школа.

«Каждый раз мастера вдохновляются нашей неповторимой природой и памятниками и рождают новые произведения. В этом году по благословению владыки часть пленэра посвящена 550-летию основания Псково-Печерского монастыря. Желаю участникам плодотворной работы на Псковской земле», - написал глава Пскова.