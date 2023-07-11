Экономический факультет Великолукской сельхозакадемии: традиции и развитие
Более пяти тысяч специалистов подготовили за 40 лет со дня образования экономического факультета Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом ПАИ сообщила декан экономического факультета Великолукской ГСХА Ольга Квашина.
В вузе ведётся подготовка на всех уровнях:
– среднее профессиональное образование;
– бакалавриат;
– специалитет;
– магистратура;
– аспирантура.
«В 2023 году состоялся первый выпуск бакалавров по направлению подготовки «Прикладная информатика». Уже три года в академии Министерством сельского хозяйства выделяются бюджетные места на данное направление. Все выпускники очень востребованы – для города, области, также в других регионах России», – рассказала декан факультета.
Среди обучающихся на факультете есть победитель-призёр Международной олимпиады по 1С программированию, участники Всероссийского конкурса среди студентов аграрных вузов России креативных проектов для молодёжного туризма «Молодёжь сохранит сельскую Россию!», а также инициативные студенты, организовавшие медиацентр.
По словам Ольги Квашиной, проект #Студенческий медиацентр «РостОК» реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Проект направлен на поддержку и реализацию творческого потенциала студентов академии.
«Следует также отметить, что наши студенты-информатики успешно сдают сессии: на первом курсе по результатам летней сессии 2023 года девять отличников, что составляет почти четвертую часть группы первокурсников», – добавила декан.
Экономический факультет уже много лет готовит специалистов в области бухгалтерского учёта, анализа и аудита. На протяжении 2022-23 учебного года студентки направления «Экономика» были выбраны номинантами на получение стипендии от АО «Россельхозбанк». Это Кристина Соловьёва и Валерия Румянцева. Студентки на протяжении трёх лет учатся на отлично, участвуют в международных, всероссийских и региональных конкурсах. Стипендиальная поддержка ежемесячно составляет 15 тысяч рублей.
Кроме того, восемь обучающихся экономического факультета номинированы на повышенные стипендии за спортивные достижения, общественную деятельность, культурно-массовую работу, научную деятельность и за отличную учёбу.
«К особенному представительству обучающихся на экономическом факультете относятся будущие специалисты в области таможенного дела. В 2023 году состоялся звёздный 12-й выпуск специалистов в области таможенного дела. Четыре красных диплома, яркая защита выпускных квалификационных работ запомнится государственной экзаменационной комиссии надолго. В этом году специальность «Таможенное дело» достигла совершеннолетия, 18 лет прошло со дня приёма первых студентов. Более 500 специалистов за эти годы было подготовлено и более ста работают в таможенных структурах», – сообщила Ольга Квашина.
Будущие таможенники принимают активное участие во всех мероприятиях, отстаивают честь факультета и академии во Всероссийской олимпиаде по таможенному делу, конкурсах по юриспруденции, экономике, менеджменту.
Так, Анастасия Бабаева и Анастасия Сорокина приняли участие в III Республиканском (c международным участием) конкурсе презентаций, фотоколлажей и видеороликов для студентов и учащихся общеобразовательных учреждений «Моя аграрная республика», проходившем в Донбасской аграрной академии. Они представили презентацию на тему «Анализ финансового состояния сельскохозяйственной организации» и получили диплом I степени.
А в 2022 году Сабрина Михайлова стала победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Вдохновляй».
«Нет ни одного равнодушного студента, который бы в каком-либо мероприятии не принимал участия, не показал свою принадлежность к большой семье под названием «Экономический факультет». Несмотря на небольшое количество бюджетных мест, мы ждём абитуриентов для получения современного образования в стенах нашей альма-матер», – подчеркнула декан.
Академия приглашает желающих на программы бакалавриата: «Экономика» – профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»; «Менеджмент» – профиль «Экономика и управление»; «Торговое дело» – профиль «Коммерция»; «Прикладная информатика» – профиль «Прикладная информатика в экономике»; на программу специалитета «Таможенное дело»; на магистерские программы «Экономика», профили «Агробизнес», «Цифровая и финансово-аналитическая экономика»; «Финансы и кредит».
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