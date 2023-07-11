Экономический факультет Великолукской сельхозакадемии: традиции и развитие

15:18, 11 июля 2023, ПАИ

Более пяти тысяч специалистов подготовили за 40 лет со дня образования экономического факультета Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом ПАИ сообщила декан экономического факультета Великолукской ГСХА Ольга Квашина.

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В вузе ведётся подготовка на всех уровнях:

– среднее профессиональное образование;

– бакалавриат;

– специалитет;

– магистратура;

– аспирантура.

«В 2023 году состоялся первый выпуск бакалавров по направлению подготовки «Прикладная информатика». Уже три года в академии Министерством сельского хозяйства выделяются бюджетные места на данное направление. Все выпускники очень востребованы – для города, области, также в других регионах России», – рассказала декан факультета.

Среди обучающихся на факультете есть победитель-призёр Международной олимпиады по 1С программированию, участники Всероссийского конкурса среди студентов аграрных вузов России креативных проектов для молодёжного туризма «Молодёжь сохранит сельскую Россию!», а также инициативные студенты, организовавшие медиацентр.

По словам Ольги Квашиной, проект #Студенческий медиацентр «РостОК» реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Проект направлен на поддержку и реализацию творческого потенциала студентов академии.

«Следует также отметить, что наши студенты-информатики успешно сдают сессии: на первом курсе по результатам летней сессии 2023 года девять отличников, что составляет почти четвертую часть группы первокурсников», – добавила декан.

Экономический факультет уже много лет готовит специалистов в области бухгалтерского учёта, анализа и аудита. На протяжении 2022-23 учебного года студентки направления «Экономика» были выбраны номинантами на получение стипендии от АО «Россельхозбанк». Это Кристина Соловьёва и Валерия Румянцева. Студентки на протяжении трёх лет учатся на отлично, участвуют в международных, всероссийских и региональных конкурсах. Стипендиальная поддержка ежемесячно составляет 15 тысяч рублей.

Кроме того, восемь обучающихся экономического факультета номинированы на повышенные стипендии за спортивные достижения, общественную деятельность, культурно-массовую работу, научную деятельность и за отличную учёбу.

«К особенному представительству обучающихся на экономическом факультете относятся будущие специалисты в области таможенного дела. В 2023 году состоялся звёздный 12-й выпуск специалистов в области таможенного дела. Четыре красных диплома, яркая защита выпускных квалификационных работ запомнится государственной экзаменационной комиссии надолго. В этом году специальность «Таможенное дело» достигла совершеннолетия, 18 лет прошло со дня приёма первых студентов. Более 500 специалистов за эти годы было подготовлено и более ста работают в таможенных структурах», – сообщила Ольга Квашина.

Будущие таможенники принимают активное участие во всех мероприятиях, отстаивают честь факультета и академии во Всероссийской олимпиаде по таможенному делу, конкурсах по юриспруденции, экономике, менеджменту.

Так, Анастасия Бабаева и Анастасия Сорокина приняли участие в III Республиканском (c международным участием) конкурсе презентаций, фотоколлажей и видеороликов для студентов и учащихся общеобразовательных учреждений «Моя аграрная республика», проходившем в Донбасской аграрной академии. Они представили презентацию на тему «Анализ финансового состояния сельскохозяйственной организации» и получили диплом I степени.

А в 2022 году Сабрина Михайлова стала победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Вдохновляй».

«Нет ни одного равнодушного студента, который бы в каком-либо мероприятии не принимал участия, не показал свою принадлежность к большой семье под названием «Экономический факультет». Несмотря на небольшое количество бюджетных мест, мы ждём абитуриентов для получения современного образования в стенах нашей альма-матер», – подчеркнула декан.

Академия приглашает желающих на программы бакалавриата: «Экономика» – профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»; «Менеджмент» – профиль «Экономика и управление»; «Торговое дело» – профиль «Коммерция»; «Прикладная информатика» – профиль «Прикладная информатика в экономике»; на программу специалитета «Таможенное дело»; на магистерские программы «Экономика», профили «Агробизнес», «Цифровая и финансово-аналитическая экономика»; «Финансы и кредит».

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