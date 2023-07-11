Останки 55 безымянных солдат перезахоронили в Пушкиногорском районе

14:02, 11 июля 2023, ПАИ

Торжественная церемония захоронения останков 55 безымянных бойцов состоялась на воинском мемориале «Чёртова Гора» в Пушкиногорском районе. Мероприятие прошло в преддверии 79-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Заупокойную панихиду отслужил насельник Свято-Успенского Святогорского монастыря иеромонах Савва. На митинге присутствовали глава района Оксана Филиппова, жители и гости Пушкиногорья, а также участники поисковых отрядов.

Поисковые экспедиции в течение нескольких последних лет вели отряд «Святой Георгий» из Санкт-Петербурга, отряд имени Героя РФ Алексея Воробьёва и отряд «Безымянный». Захоронение прошло с соблюдением всех воинских почестей.

Напомним, что 12 июля 1944 года части 53-й гвардейской и 321-й стрелковой дивизий третьего Прибалтийского фронта освободили Пушкиногорский район от немецко-фашистских захватчиков. За освобождение района на полях сражений пало более десяти тысяч воинов, партизан, подпольщиков. В борьбе с фашистами погибло свыше трёх тысяч пушкиногорцев.