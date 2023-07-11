Воронинские чтения пройдут в Пскове 13 июля

17:12, 11 июля 2023, ПАИ

Воронинские чтения, приуроченные к 700-летию первого упоминания Гдова в Псковской летописи, пройдут в Псковской областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

В библиотеке подготовили программу ко Дню памяти русского писателя Сергея Воронина. 13 июля отметят 110 лет со дня его рождения.

Напомним, Сергей Воронин – поэт и писатель, был родом из Ярославской области, но именно деревню Спицино Гдовского района избрал своим духовным и литературным пристанищем. Здесь и был похоронен.