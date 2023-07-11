Более 80 наркотических преступлений совершил москвич в Псковской области

14:24, 11 июля 2023, ПАИ

29-летний житель Московской области совершил более 80 наркотических преступлений в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 29-летний житель Московской области, входящий в состав организованной группы, согласно отведенным ролям, забрал из указанных «куратором» тайников на территории Московской области оптовые партии с наркотическими средствами.

С целью их дальнейшего сбыта мужчина незаконно перевёз наркотические средства в квартиру, арендованную в Псковской области.

С 7 по 11 июля 2022 года злоумышленник расфасовал наркотики в удобную для незаконного сбыта упаковку и на территории Велейской волости Пушкиногорского района поместил свёртки с наркотическими средствами в землю, после чего сделал фотографии вышеуказанных тайников.

В результате осмотра местности, личного досмотра и обыска жилого помещения сотрудники полиции обнаружили наркотические средства и смогли пресечь преступную деятельность.

Приговором Пушкиногорского районного суда мужчину признали виновным в совершении 79 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, подпунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в крупном размере).

Подсудимому назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.