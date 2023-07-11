Более 20 тонн голландского мяса запретили ввозить в Псковскую область

17:18, 11 июля 2023, ПАИ

20,5 тонны мяса птицы запретили ввозить в Псковскую область из-за отсутствия разрешения на транзит. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В МАПП «Убылинка» инспекторы провели ветеринарный контроль мяса птицы механической обвалки, которая следовала из Нидерландов транзитом по территории РФ в Узбекистан.

В ходе проверки документов сотрудники Россельхознадзора установили отсутствие разрешения на транзит по территории РФ данной мясной продукции, произведённой голландским предприятием.

Ввоз продукции на территорию России запретили.