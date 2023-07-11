ФК «Псков» сыграет в полуфинале кубка среди любительских команд

18:37, 11 июля 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» проведёт два матча против «СШ Ленинградца» в полуфинале кубка среди любительских команд. Игры пройдут 16 и 23 августа. Об этом сообщается в группе «ОФФ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

«Встречаемся с сильным соперником, который обыграл нас в чемпионате. Команда достаточно сбалансированная и молодая. Прошлую игру с «СШ Ленинградцем» мы довольно неплохо сыграли, хотя и не забили. Были и стопроцентные моменты, и неплохие подходы. Но мы их не реализовали, а «Ленинградец» забил два мяча в довольно короткий промежуток времени, что и решило исход матча», – отметил тренер по селекционной работе ФК «Псков» Игорь Сурин.

Также Игорь Сурин рассказал о планах команды на летнюю паузу: «Месячный перерыв у нас будет довольно насыщенным. Будем играть матчи кубка и первенства Псковской области. Паузы как таковой у нас не будет. Уже 12 и 15 июля у нас начнутся игры».