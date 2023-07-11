Псковский курсант поставил личный рекорд в соревнованиях по подтягиванию на перекладине

20:46, 11 июля 2023, ПАИ

Соревнования по подтягиванию на перекладине среди юношей прошли в Псковском филиале университета ФСИН России. За победу в личном и командном первенствах боролись все курсанты образовательной организации, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала вуза.

В соревнованиях победила команда третьего курса. В личном первенстве второй год подряд победу одерживает курсант Надурали Надуралиев, который бьёт собственные рекорды: в прошлом году он смог подтянуться на перекладине 33 раза, а на этих соревнованиях – 41 раз.

Победителей наградили дипломами, которые им вручила врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк Организатором мероприятия выступила кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки образовательной организации.