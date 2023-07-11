РЖД изменят номер поезда Санкт-Петербург – Великие Луки с 10 декабря

15:09, 11 июля 2023, ПАИ

В новом расписании, которое вступает в действие с 10 декабря 2023 года, ряд поездов может изменить нумерацию. Об этом сообщается в телеграм-канале «1520. Всё о ж/д».

Среди них поезд № 677/678, который следует по маршруту Санкт-Петербург – Великие Луки. Его номер может измениться на 607/608.

Информация об изменениях содержится в документе, принятом на совещаниях рабочей группы по разработке графика движения поездов на 2023/2024 год.