РЖД изменят номер поезда Санкт-Петербург – Великие Луки с 10 декабря
В новом расписании, которое вступает в действие с 10 декабря 2023 года, ряд поездов может изменить нумерацию. Об этом сообщается в телеграм-канале «1520. Всё о ж/д».
Среди них поезд № 677/678, который следует по маршруту Санкт-Петербург – Великие Луки. Его номер может измениться на 607/608.
Информация об изменениях содержится в документе, принятом на совещаниях рабочей группы по разработке графика движения поездов на 2023/2024 год.
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