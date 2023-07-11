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Общество

143 станции сотовой связи подключили к электросетям в Псковской области за год

Развитие электросетевой инфраструктуры для национальных проектов и повышение надёжности электроснабжения в регионе обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артём Пидник в рамках рабочей встречи 11 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Артём Пидник отметил, что «Россети Северо-Запад» уделяют особое внимание подключению к сетям социальной инфраструктуры, в том числе по национальным проектам. В 2022–2023 годах компания обеспечила мощность для 143 базовых станций сотовой связи. Их установили в небольших деревнях по национальному проекту устранения цифрового неравенства. Это обеспечило возможность доступа в интернет для 90 % жителей области.

Также сетевая компания подключила к электросетям 46 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) по национальному проекту «Здравоохранение». До конца года «Россети Северо-Запад» обеспечат мощность для 38 больниц, поликлиник и ФАПов.

В 2023 году сетевая компания направит на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в регионе 2,5 миллиарда рублей.

«Псковская область сегодня активно развивается, и мы понимаем, что развиваться должна и инфраструктура. За последние полтора года обеспечили необходимой мощностью более четырёх тысяч заявителей. При этом социальные и инфраструктурные проекты для нас всегда в приоритете», — подчеркнул Артём Пидник.

«Совместными усилиями с компанией «Россети Северо-Запад» мы проделали большую работу по развитию электросетевой инфраструктуры. Для нас это основа для повышения качества жизни в регионе и улучшения социальных условий для жителей и гостей Псковской области. Будем и дальше продолжать такое конструктивное взаимодействие», — заверил Михаил Ведерников.

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