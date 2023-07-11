Псковичей приглашают сыграть в командную квиз-игру «Молодо-зелено»

18:14, 11 июля 2023, ПАИ

Псковичей приглашают сыграть в интеллектуально-развлекательную квиз-игру «Молодо-зелено», которая пройдёт в Псковском городском молодёжном центре на улице Максима Горького, 15. Игра состоится 19 июля в 16:00, сообщили ПАИ в молодёжном центре.

Игру будет проводить автор многочисленных квизов и брейн-рингов Михаил Черкасов.

Для того чтобы принять участие, необходимо собрать команду из трёх человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно. После этого нужно зарегистрироваться на мероприятие по ссылке.

«Те команды, которые в ходе игры войдут в тройку победителей, получат классные призы от молодёжного центра и наших спонсоров», – отметили организаторы.

Количество мест ограничено, поэтому заявки принимаются от первых десяти команд, уточнили в центре.