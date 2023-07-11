«Семьеведение» может появиться в российских колледжах

15:35, 11 июля 2023, ПАИ

Классные часы по духовно-нравственному воспитанию «Семьеведение» планируют проводить в колледжах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора Института изучения детства, семьи и воспитания, члена Общественной палаты РФ Натальи Агре.

По её словам, сейчас ведётся работа над методическими материалами по реализации программы по нескольким направлениям.

«Министерством просвещения рекомендована к реализации обновленная программа воспитания в системе СПО. И сейчас институт воспитания ведёт работу над методическими материалами по реализации программы по нескольким направлениям», – отметила она.

Наталья Агре подчеркнула, что одним из приоритетных стал методический материал по направлению духовно-нравственного воспитания под рабочим названием «Семьеведение» для классных руководителей и кураторов студенческих групп для проведения классных часов.

Также в перспективе планируется разработать соответствующую программу внеурочной деятельности и учебно-методический комплекс к ней, который будет включать сценарные планы к каждому занятию, презентационный материал, список литературы, аудио- и видеоконтент.