Антинаркотическое мероприятие провели для псковичей в рамках акции «Призывник»

15:55, 11 июля 2023, ПАИ

Профилактические мероприятия провели для псковичей, достигших возраста постановки на воинский учёт, призывников и военнослужащих в рамках общероссийской акции «Призывник». Мероприятие было направлено на профилактику незаконного оборота наркотических средств, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские рассказали о пагубном воздействии наркотиков на организм человека, об ответственности, предусмотренной законодательством за участие в наркобизнесе. Беседы провели с личным составом воинских частей, включая солдат срочной службы и офицеров, а также с призывниками на базе сборного пункта Военного комиссариата Псковской области.

Кроме того, спикеры акцентировали внимание аудитории на правовых последствиях деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, – привлечении к административной и уголовной ответственности.

Гости ответили на вопросы слушателей, пожелали призывникам и военнослужащим ответственно относиться к своему будущему, а также вести здоровый образ жизни.