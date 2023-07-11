Наталья Фёдорова проконтролировала ремонт Серёдкинской средней школы

16:52, 11 июля 2023, ПАИ

Ремонт Серёдкинской средней школы проконтролировала глава Псковского района Наталья Фёдорова сегодня, 11 июля. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Директор школы Светлана Удальцова показала текущий ремонт классов, спортзала, коридоров, рекреаций, столовой. «Переоснащению пищеблоков в школах района уделяется самое пристальное внимание», – отметила глава района.

Наталья Фёдорова также заметила, что есть определённые проблемы, но в планах – капитальный ремонт школы, поэтому администрация учреждения готовит проектно-сметную документацию.

Также глава посетила детский сад «Берёзка» в Серёдке, в котором также провели текущий ремонт групповых помещений и пищеблока. «Обратила внимание на необходимость срочного выполнения ремонтных работ входной группы и тщательного планирования ремонта на следующий год. Хочется отметить хозяйственную деловитость руководителей и сотрудников этих учебных учреждений», – подчеркнула она.