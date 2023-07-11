Крымчанина арестовали на 15 суток за неуважительное отношение к псковским полицейским

17:54, 11 июля 2023, ПАИ

Жителя Крыма арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство в отношении псковских полицейских. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что крымчанин, находясь в общественном месте у здания ОМВД России по Псковскому району, выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, хватал их за руки, показывал непристойные жесты, пытался учинить драку, на замечания не реагировал. Своими действиями он выражал явное неуважение к обществу, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

За совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.