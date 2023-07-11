Третья национальная валюта появится в России

18:08, 11 июля 2023, ПАИ

В России появится третья форма национальной валюты – наряду с наличными и безналичными в ходу будет ещё и цифровой рубль. Закон на эту тему приняла Госдума. Документ прошёл сразу второе и третье чтения. Об этом сообщила «Российская газета».

Согласно закону, за Центральным банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, а также – функции по организации и обеспечению её бесперебойного функционирования. ЦБ также будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей и за правильность учёта информации об операциях с цифровыми рублями.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») пояснил, что цифровой рубль – это новая форма отечественной валюты.

«Огромное преимущество в том, что он сочетает в себе наличные и безналичные деньги. Новый закон разработан для дополнительной защиты средств граждан и уменьшения зависимости от иностранных валют и криптовалют», – сказал он.