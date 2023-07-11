Наталья Спиридонова примет участие в кубке России по лёгкой атлетике

18:32, 11 июля 2023, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова примет участие в кубке России по лёгкой атлетике на соревнованиях по прыжкам в высоту, которые пройдут в Жуковском в Московской области 15 июля. Об этом спортсменка сообщила корреспонденту ПАИ.

Подготовку к соревнованиям Наталья Спиридонова проходила в Пскове на стадионе «Машиностроитель» под руководством Екатерины Алексеевой: «Мы плодотворно поработали. На тренировке получилось показать личный тренировочный рекорд», – отметила спортсменка.

«Для меня кубок России является особенным, поскольку крайний старт в Екатеринбурге на первенстве России для меня сложился неудачно. Я заняла третье место и показала слабый результат. Поэтому хочется сделать для себя вывод: «Это был просто неудачный день». Настрой на эти соревнования боевой», – поделилась Наталья Спиридонова.

Также легкоатлетка отметила удобное расположение соревнований, но пояснила, что будет выступать в Жуковском на стадионе «Метеор» впервые, поэтому для неё это будет новым и интересным опытом.

«Главной своей конкуренткой на кубке буду я сама. Важно преодолеть свой рубеж, какие-то личные границы, чтобы показать тот результат, на который я готова. Если я справлюсь, то, конечно, смогу быть в призёрах», – подытожила Наталья Спиридонова.

Отметим, что соревнования будут освещаться телеканалами холдинга «Матч».