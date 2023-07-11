Псковских предпринимателей приглашают принять участие в форуме «Мой бизнес. Старт»

18:19, 11 июля 2023, ПАИ

Предпринимателей из Псковской области приглашают принять участие в форуме «Мой бизнес. Старт». Подать заявку на участие в мероприятии можно здесь. Об этом ПАИ сообщили в центре «Мой бизнес» Псковской области.

15 июля в Архызе состоится Всероссийской форум для предпринимателей «Мой бизнес. Старт». «Пленарная дискуссия «Кадры в экономике» пройдёт при участии заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой. «Этот форум – возможность для диалога между бизнесом и властью. Мы благодарны за выбор нашей площадки в Архызе для проведения этой важной дискуссии», – сообщила директор Центра «Мой бизнес» КЧР Диана Хубиева.

Кроме пленарной дискуссии, программа форума включает в себя ряд стратегических сессий по переговорам и кадрам индустрии сервиса и туризма.

Помимо этого, руководитель псковского центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова представит Псковскую область на форуме «Мой бизнес-лагерь» в Карачаево-Черкесии. Мероприятие пройдёт с 12 по 14 июля в Архызе и соберёт в Карачаево-Черкесии представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства со всей России.

На форум приедут представители органов исполнительной власти, руководство и сотрудники центров «Мой бизнес» и других ведомств поддержки предпринимательства со всей России. В работе форума примет участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Мероприятия «Мой бизнес-лагерь 2023» и форум «Мой бизнес. Старт» организует Минэкономразвития России совместно с региональными Минэкономразвития и центром «Мой бизнес» КЧР. Центры «Мой бизнес» работают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.