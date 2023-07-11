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Общество

Украденные мошенниками деньги будут возмещены банками

Банки возместят клиентам украденные деньги: Госдума приняла закон о защите граждан от финансовых мошенников, сообщила «Российская газета».

Банкам придётся тщательнее относиться к транзакциям – иначе, если перевод прошёл на подозрительный счёт, придётся возмещать клиенту украденное. Клиенту кредитной организации дадут два дня, чтобы «одуматься», и средства на «нечистый» счёт переведут только в том случае, если он продолжит на этом настаивать. Законопроект с мерами против финансового мошенничества прошёл второе и сразу третье чтение в Госдуме.

С каждым годом в России всё больше случаев воровства денег с банковских карт: например, в 2022 году мошенники, по официальной информации, украли у своих жертв 14,2 миллиарда рублей.

Согласно нормам, банк или другой оператор перевода обязуется возместить сумму операции, которая была совершена без согласия клиента, в течение 30 дней после получения заявления, а в случае трансграничного перевода денежных средств – в течение 60 дней.

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