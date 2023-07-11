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Общество

Ремонт в небольшой часовне в Новоржевском районе сделали местные жители деревни

В маленькой часовне Новоржевского района по инициативе местных жителей произведён ремонт, сообщила ПАИ газета «Земля новоржевская».

Фото Ольги Васильевой

В деревне Стехново Новоржевского района в небольшой часовне отец Пимен из Выбора проводит службы. В летнюю пору на службы собирается с десятка два прихожан.

Как рассказала редакции глава Выборской волости Ольга Васильева, вот уже несколько лет присматривает за часовенкой местный житель Анатолий Венедиктов, дядя Толя. Ухаживает за территорией вокруг. Когда надо, объявление для прихожан напишет. Делает всё на добровольных началах, ничего взамен не просит.

Но в часовне прогнил пол, заходить внутрь стало небезопасно. Анатолий искал добровольцев, готовых бескорыстно предоставить доски и настелить новый пол. С помощью граждане не торопились. Откликнулся только Николай Соколов, который помог с материалом и организовал работу. Попутно рабочие сделали небольшой ремонт во внутреннем убранстве часовни.

«Анатолий Венедиктов, прихожане, жители деревни Стехново и глава Выборской волости говорят сердечное спасибо Николаю Васильевичу за бескорыстную помощь!» – отметила редакция газеты.

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