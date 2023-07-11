50 лет совместной жизни отметили четыре семьи из деревни Островского района

19:07, 11 июля 2023, ПАИ

В деревне Заборовье Островского района поздравили семьи, перешагнувшие 50-летний стаж семейной жизни, сообщила ПАИ газета «Островские вести».

В День семьи, любви и верности специалисты Заборовского клуба и библиотеки поздравили с праздником семьи, в которых супруги прожили в браке 50 лет и более. Это семья Алексеевых – Тамара и Алексей, семья Семёновых – Раиса и Николай, семья Мининых – Галина и Геннадий, семья Дмитриевых – Александра и Анатолий.

Земляки пожелали парам крепкого здоровья и долгих лет совместной жизни, вручили им сладкое угощение к чаю и, конечно, цветы.