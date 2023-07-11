Во время профилактических мероприятий в Печорах прозвучали сирены

19:50, 11 июля 2023, ПАИ

11 июля печеряне, проживающие в окрестностях Паломнического центра, взволновались из-за воя полицейских сирен, сообщила ПАИ газета «Печорская правда».

Слышались громкие звуки полицейских сирен, спецсигналы, речь, усиленная мегафонами. Казалось, что происходит что-то, связанное, как минимум, с задержанием опасных преступников. Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» и спецрота УМВД по Псковской области проводили профилактическое мероприятие для детей, находящихся в смене «Семейные ценности» историко-культурного форума «Истоки».

Детям объясняли правила дорожного движения не только во время беседы, но и в форме подвижных игр. Особо смелым ребятам разрешали посидеть в полицейском автомобиле, а некоторым из юных форумчан было позволено включить мигалки и спецсигналы.