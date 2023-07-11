В Пыталовский музей Дружбы народов завезли новое оборудование

20:16, 11 июля 2023, ПАИ

В этом году в рамках национального проекта «Культура» музей Дружбы народов в Пыталово получил государственную поддержку в части оснащения оборудованием. Благодаря выделенным средствам большая часть оборудования уже поступила. Для сотрудников музея началась напряжённая, но приятная работа по оформлению витрин и установке экспонатов. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

Директор музея Лариса Перепечкина рассказала о новинках и переменах.

«При финансировании мероприятий в рамках Года культуры 10 лет назад наш музей получил несколько выставочных витрин. И вот спустя время мы имеем возможность полностью обновить музей. В основном помещении было очень мрачно, не хватало света, теперь у нас 30 точек освещения. Это означает, что все экспонаты освещены и хорошо просматриваются. В нашем музее мы постарались отобразить быт Пыталовского края, восстановили интерьер комнаты так, как это было. Но не хватало света, теперь же у посетителя появилась возможность зайти внутрь комнаты и ближе ознакомиться с предметами старины», – отметила Лариса Валентиновна.

В зале установлено пять витрин. Витрины хорошо освещаются, изготовлены по специальным чертежам, что позволяет разместить больше экспонатов. Появились специальные подиумы, где размещены экспонаты, которые можно потрогать руками.

«Оформили тематические стенды по истории нашего края. Всё в хронологическом порядке – начало идёт с двадцатых годов, военные годы, шестидесятые… Фотографий очень много. В фондах музея хранятся бесценные экспонаты, которые мы сможем выставлять. Не все витрины ещё поступили, срок поставки всего оборудования по договору – до 31 июля. Надеемся, что придёт раньше», – отметила директор музея.

Ещё одна очень интересная новинка – сенсорный интерактивный стол. Мобильный стол с большим экраном, который является крупногабаритным аналогом смартфона.

«Сейчас в него [в интерактивный стол. – ПАИ] загружена специальная программа для нашего музея. Благодаря ему можно узнать историю музея, познакомиться с экспонатами. Здесь же загружена фотогалерея. Всё для удобства посетителя. Быстро и в доступной форме он найдёт для себя нужную информацию. А ещё он будет интересен нашим маленьким посетителям, так как там загружено очень много самых разнообразных игр», – поделилась Лариса Перепечкина.