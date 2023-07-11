Слизнев пруд в Гдовском районе обустроили в рамках нацпроекта

20:38, 11 июля 2023, ПАИ

После работ по благоустройству Слизнева пруда в Гдове здесь получилось прекрасное место для отдыха, сообщила газета «Гдовская заря».

Многие гдовичи наблюдали, как с весны активно здесь проводились работы по благоустройству территории: выравнивали поверхность, укладывали тротуары, велись электромонтажные работы. Контроль над ходом работ осуществлялся регулярно. И вот можно подвести первые итоги: все запланированные работы на этот момент выполнены.



Стоить отметить, что по желанию рыбаков-любителей было решено сохранить мостик для рыбалки. Мостик стал новым. Новые опоры и перила – подарок от подрядчика. После очистки пруда будет установлен ещё один небольшой мостик на противоположном берегу.

В ходе осмотра объекта главой администрации городского поселения «Гдов» Ольгой Соколовой, главой ГП Ольгой Галаховой и начальником отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Юлией Жарковой были сделаны несущественные замечания. Например, по улучшению креплений скамеек, урн и декоративных элементов. Недочёты подрядчик устранил в тот же день. Не все земляки умеют ценить чужой труд, а ведь от нашего бережного отношения зависит сохранность и эстетичный вид благоустроенного объекта. Во избежание случаев вандализма установлены четыре видеокамеры с высоким разрешением съёмки.

Теперь подрядчик приступает ко второй задаче – удалению тростника и расчистке дна пруда от ила и всевозможного мусора. Работы будут завершены в конце июля.



В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году гдовичи принимали участие в голосовании за приведение в порядок одной из трёх предложенных общественных территорий. Победителем оказался Слизнев пруд, который находится на улице Печатникова. В 2023 году победителем стал парк Ветеранов на улице Кингисеппской, который ждёт своего преображения уже в следующем году.