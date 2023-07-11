ВИДЕО. В Пскове стартовали сборы «Юный десантник»

21:02, 11 июля 2023, ПАИ

Научиться тактической медицине и укладке парашюта – В Пскове стартовали сборы «Юный десантник».

В них примут участие полсотни юнармейцев из нового российского региона – Донецкой народной республики. На торжественном открытии курсов побывала съёмочная группа «Первого Псковского». Для ребят в возрасте от 13 до 17 лет организованы сборы, на которых детей научат первой медицинской помощи и многому другому.

«У детей появилась возможность раскрепоститься, немного побегать и позаниматься тем, что им нравится. Ребята хоть и с разных городов, но уже «сконнэктились», – рассказал начальник центрального штаба военно-патриотического движения Молодая гвардия «Юнармия» ДНР Виктор Прудак.