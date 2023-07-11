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Общество

В Гдове ведутся работы по реконструкции очистных сооружений

В Гдове продолжаются работы по реконструкции очистных сооружений канализации. Об этом сообщила газета «Гдовская заря».

Фото газеты "Гдовская заря"

В самом начале реализации проекта подрядная организация ООО «Электрические машины и аппараты» (ООО «ЭЛМА») столкнулась с некоторыми проблемами при выемке грунта. Но теперь это уже давно прошедший этап строительства. Работа на объекте идёт своим чередом. Регулярно здесь бывают представители районной администрации и ФБУ «Росстройконтроль». Есть вполне обоснованные предположения, что после того, когда будет залита фундаментная плита, работы пойдут ещё быстрее и завершатся в срок.

После выемки грунта и установки шпунтованного ограждения рабочие начали готовиться к заливке фундамента под будущую КНС. Специалиста-монтажники из Пскова около двух недель вязали арматуру. После этого был подписан акт скрытых работ и началась заливка 273 кубометров бетона.

«Для того чтобы не возникало проблем с подтоплением стройплощадки – в этом месте бьёт много ключей, полностью сделано водоотведение внутри шпунтового ограждения. Ежесуточный сброс только по отведению воды – 310 кубометров. Сейчас вода нам проблем не доставляет, работы идут в своём порядке», – прокомментировал работающий на участке Александр Пухов.

Далее шпунтовое ограждение будет убрано, и произведён возврат грунта с послойной трамбовкой. Когда эти подготовительные работы завершатся, справа и слева будут поставлены два павильона: для насосной станции и для оборудования ультрафиолетовой обработки.

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