Оперативный сбор гуманитарной помощи объявлен в Пскове

22:20, 11 июля 2023, ПАИ

Ресурсный центр добровольчества Псковской области открывает оперативный сбор гуманитарной помощи для жителей Херсонской и Белгородской областей. Об этом сообщил телеграм-канал «Доброволец Псковской области».

В связи с чрезвычайной ситуацией в этих областях, объявлен специальный срочный сбор по потребностям мирного населения.

В настоящее время гражданам территорий необходимо:

подгузники и детское питание: фруктовое пюре, соки, печенье;

предметы первой необходимости: туалетная бумага, зубные пасты, дезодоранты, одноразовые пелёнки, салфетки и т. д.;

продукты питания: крупы, чай, кофе, сахар, сладости;

текстиль: полотенца, постельное бельё, подушки и одеяла;

бытовые предметы: столовые приборы, посуда;

бытовая химия: порошки, жидкое мыло, шампуни, пены для бритья, расчёски, а также тазы и вёдра;

одежда всех размеров: халаты, пижамы, спортивные костюмы, х/б футболки, нижнее бельё, носки.

Передать гумпомощь можно в Пскове по адресу: улица Конная, 2 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

За дополнительной информацией обращайтесь по номеру: 8-931-901-00-82.