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Общество

Оперативный сбор гуманитарной помощи объявлен в Пскове

Ресурсный центр добровольчества Псковской области открывает оперативный сбор гуманитарной помощи для жителей Херсонской и Белгородской областей. Об этом сообщил телеграм-канал «Доброволец Псковской области».

В связи с чрезвычайной ситуацией в этих областях, объявлен специальный срочный сбор по потребностям мирного населения.

В настоящее время гражданам территорий необходимо:

  • подгузники и детское питание: фруктовое пюре, соки, печенье;
  • предметы первой необходимости: туалетная бумага, зубные пасты, дезодоранты, одноразовые пелёнки, салфетки и т. д.;
  • продукты питания: крупы, чай, кофе, сахар, сладости;
  • текстиль: полотенца, постельное бельё, подушки и одеяла;
  • бытовые предметы: столовые приборы, посуда;
  • бытовая химия: порошки, жидкое мыло, шампуни, пены для бритья, расчёски, а также тазы и вёдра;
  • одежда всех размеров: халаты, пижамы, спортивные костюмы, х/б футболки, нижнее бельё, носки.

Передать гумпомощь можно в Пскове по адресу: улица Конная, 2 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

За дополнительной информацией обращайтесь по номеру: 8-931-901-00-82.

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