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Новый день воинской славы будет установлен в России 12 мая

Новый день воинской славы будет установлен в России: 12 мая россияне смогут отметить День победного завершения советскими войсками Крымской наступательной операции. Такой законопроект Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Об этом сообщила «Российская газета».

Авторы инициативы заявили, что Крымская наступательная операция 1944 года является одной из самых успешных, искусных по воинскому мастерству и блестящих по самоотверженности и героизму бойцов и командиров.

«Это была первая и крупная наступательная операция, где потери наших войск были несоизмеримо меньше, чем потери немцев», – заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Принятие федерального закона будет иметь важное значение для воспитания молодёжи в духе патриотизма, уважения к истории Отечества и любви к Родине», – говорится в пояснительной записке. В редакции первого чтения праздник предлагалось назвать Днём окончания Крымской наступательной операции, ко второму чтению название было скорректировано.

«День Крымской наступательной операции установлен не только, чтобы отдать дань уважения предкам, но как ещё одно напоминание, что эта земля наша, овеянная славой побед дедов. Мы её никому никогда не отдадим. Как и новые регионы России – это неотъемлемая часть нашей страны», – прокомментировал «Росиийской газете» депутат Госдумы Сергей Алтухов.

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