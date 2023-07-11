Ночной показ фильма «В бой идут одни старики» начался в Пушкинских Горах
В Пушкинских Горах на старой площади начался показ фильма «В бой идут одни старики». Об этом сообщила газета «Пушкинский край».
Кинопросмотр приурочен к 79-й годовщине освобождения Пушкиногорского района, которая отмечается завтра, 12 июля. Показ любимого всеми фильма предварил просмотр кинохроники военных лет.
Зрители увидели кадры, запечатлённые на киноплёнку в 1944 году при освобождении района. Несмотря на поздний час, а началось мероприятие в 23.00, на старой площади Пушкинских Гор довольно оживлённо.
Надо отметить, что такой формат, как кино под открытым небом, в Пушкинских Горах используется впервые.
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