Ночной показ фильма «В бой идут одни старики» начался в Пушкинских Горах

23:32, 11 июля 2023, ПАИ

В Пушкинских Горах на старой площади начался показ фильма «В бой идут одни старики». Об этом сообщила газета «Пушкинский край».

Кинопросмотр приурочен к 79-й годовщине освобождения Пушкиногорского района, которая отмечается завтра, 12 июля. Показ любимого всеми фильма предварил просмотр кинохроники военных лет.

Зрители увидели кадры, запечатлённые на киноплёнку в 1944 году при освобождении района. Несмотря на поздний час, а началось мероприятие в 23.00, на старой площади Пушкинских Гор довольно оживлённо.

Надо отметить, что такой формат, как кино под открытым небом, в Пушкинских Горах используется впервые.