Стоимость бензина АИ-92 ставит рекорды на бирже

00:35, 12 июля 2023, ПАИ

Стоимость бензина АИ-92 на бирже ставит рекорд четвёртый день подряд, сообщили корреспонденты ТАСС.

Биржевая цена бензина марки «Регуляр-92» в европейской части России четвёртый торговый день подряд обновляет исторический максимум, во вторник его стоимость впервые составила 59,551 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина АИ-92 выросла за день на 0,4 % до нового рекорда. Предыдущий ценовой максимум был достигнут в понедельник – тогда стоимость АИ-92 достигла 59,198 тыс. рублей за тонну.

Бензин АИ-95 немного подорожал, прибавив 0,2 %, до 66,096 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,4 %, до 52,088 тыс. рублей за тонну, цена топочного мазута подросла на 5,7 %, до 19,500 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов выросла на 2,5 %, до 65,044 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженного углеводородного газа увеличилась на 1,4 %, до 22,164 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители этого топлива, оно подешевело на 4 %, до 16,791 тыс. рублей за тонну.