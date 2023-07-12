В России могут обязать застройщиков устанавливать зарядки для электромобилей

07:29, 12 июля 2023, ПАИ

Минстрой России прорабатывает возможность обязать застройщиков ставить зарядные станции для электромобилей на парковках и придомовых территориях, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

«Управляющие компании могут получить право устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО). Этот вопрос прорабатывает Минстрой, говорится в письме ведомства предприятиям отрасли ЖКХ», - отметили в газете.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова считает, что удобнее всего, чтобы станция находилась на паркинге или во дворе рядом с домом. «Но сейчас установку ЭЗС в таких местах требуется согласовывать на общих собраниях собственников жилья и с РСО», - обратила она внимание.

На каждую зарядку следует установить отдельный счетчик и сделать ее платной, отметил член комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.