Псковички стали призёрами на чемпионате России по стрельбе из лука
Псковички стали призёрами на чемпионате России по стрельбе из лука, который проходил в Забайкальском крае с 4 по 9 июля. Об этом сообщается в группе спортивной школы «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».
В командных соревнованиях среди девушек бронзовыми призёрами стали Милана Мурзина, Александра Савенкова и Ника Снеткова.
Тренирует спортсменок Виталий Андреев.
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