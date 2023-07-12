Псковички стали призёрами на чемпионате России по стрельбе из лука

07:45, 12 июля 2023, ПАИ

Псковички стали призёрами на чемпионате России по стрельбе из лука, который проходил в Забайкальском крае с 4 по 9 июля. Об этом сообщается в группе спортивной школы «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

В командных соревнованиях среди девушек бронзовыми призёрами стали Милана Мурзина, Александра Савенкова и Ника Снеткова.

Тренирует спортсменок Виталий Андреев.