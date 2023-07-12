Выпуск о Порхове показали на федеральном телеканале
Выпуск о Порхове вышел на российском федеральном общедоступном телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР). Материал подготовил корреспондент ПАИ Дмитрий Коновалов. Об этом сообщается на сайте телеканала.
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Фото: Скриншот из выпуска ОТР о Порхове
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Фото: Скриншот из выпуска ОТР о Порхове
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Фото: Скриншот из выпуска ОТР о Порхове
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Фото: Скриншот из выпуска ОТР о Порхове
«Порхов – один из старинных русских городов, в XIII веке его основал Александр Невский. В Порхове сохранилась древняя крепость, дворянские усадьбы, работает когда-то гремевший на всю страну конезавод с русскими рысаками, туристов в город привлекает и вполне современное уличное искусство...» – говорится в сообщении.
Выпуск вышел в рамках информационной программы «ОТРажение» по выходным. В материале рассказывается о Порховском конезаводе, городской крепости, памятнике Ждуну и усадьбе «Холомки».
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