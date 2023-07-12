Выпуск о Порхове показали на федеральном телеканале

09:59, 12 июля 2023, ПАИ

Выпуск о Порхове вышел на российском федеральном общедоступном телеканале «Общественное телевидение России» (ОТР). Материал подготовил корреспондент ПАИ Дмитрий Коновалов. Об этом сообщается на сайте телеканала.



Фото: Скриншот из выпуска ОТР о Порхове



Фото: Скриншот из выпуска ОТР о Порхове



Фото: Скриншот из выпуска ОТР о Порхове



Фото: Скриншот из выпуска ОТР о Порхове







«Порхов – один из старинных русских городов, в XIII веке его основал Александр Невский. В Порхове сохранилась древняя крепость, дворянские усадьбы, работает когда-то гремевший на всю страну конезавод с русскими рысаками, туристов в город привлекает и вполне современное уличное искусство...» – говорится в сообщении.

Выпуск вышел в рамках информационной программы «ОТРажение» по выходным. В материале рассказывается о Порховском конезаводе, городской крепости, памятнике Ждуну и усадьбе «Холомки».