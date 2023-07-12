Проект помощи и поддержки семей участников СВО стартует в Пскове

10:23, 12 июля 2023, ПАИ

Проект помощи и поддержки семей участников СВО «Берегиня» стартует в Пскове с 17 июля. Об этом сообщается в группе «Семейный центр «Дети индиго» в соцсети «ВКонтакте».

Проект готов поддержать на безвозмездной основе членов семей военнослужащих, а также те семьи, которые столкнулись с горем и потеряли в ходе специальной военной операции своих родных и близких.

В план мероприятий проекта входит женский клуб, в котором будут проводиться психологические встречи, занятия в арт-студии, оздоровительная гимнастика.

В рамках клуба будет работать группа психологической поддержки для семей участников СВО.

«Вместе с опытным психологом-практиком женщины будут разбираться с тем состоянием, которое стало труднопереносимым. Они смогут узнать, почему нельзя держать эмоции в себе и к чему это может привести. Будет возможность поделиться своими переживаниями и мыслями, получить отклик от других без критики и советов, узнать, как переживают подобное состояние другие люди. Практический блок встреч будет посвящён овладению навыками управления тревожными переживаниями и мыслями. Для этого будут использованы разговорные техники, поиск новых смыслов, работа с телом, методы арт-терапии», – уточнили организаторы проекта.

Первые встречи пройдут 19 и 26 июля, а также 9 августа в 17:00.

Кроме того, для матерей погибших военнослужащих и вдов также будет работать группа психологической поддержки.

«На ней опытный практикующий психолог расскажет о закономерностях, происходящих с человеком при переживании утраты и горя, осветит, на что нужно обратить внимание, если справляться становится тяжелее. Будет возможность поделиться своими переживаниями, получить поддержку, а также задать вопрос психологу и получить грамотную рекомендацию. Каждая встреча будет содержать небольшую информационную часть, касающуюся того или иного аспекта переживания утраты. Будет возможность свободно высказаться по поводу своего состояния и поделиться связанными с этим переживаниями. Кроме того, будет практический блок, на котором появится возможность получить навыки снятия напряжения, телесного расслабления, творчески выразить и изменить свое эмоциональное состояние», – отметили авторы проекта.

Группы ведёт психолог, гештальт-терапевт. Первые занятия состоятся 19 и 26 июля, а также 9 августа в 18:45.

Также в женском клубе будут организованы занятия по рисованию. Они помогут преодолеть личные травмы психологического характера, установить внутреннее и внешнее равновесие личности, снизить негативное воздействие стресса.

Занятия ведёт профессиональный художник. Они начнутся с 17 июля и будут проходить по четвергам в 18:00.

Кроме того, в рамках проекта будет работать клуб по оздоровительной гимнастике. Занятия ведёт сертифицированный инструктор по оздоровительной гимнастике с медицинским профильным образованием. Они будут проходить по понедельникам и четвергам в 19:00.

Для детей от четырёх до семи лет будут организованы психологические занятия «Королевство сказок».

«Данное направление поможет решить проблемы с эмоциональным состоянием ребёнка (неврозы, капризы, агрессия, тревожность), развивает интеллектуальные способности ребёнка», – отметили организаторы проекта.

Занятия ведёт педагог-психолог, нейропсихолог. Они проводятся по вторникам в 17:00, открыт набор в группу, старт занятий с 17 июля.

В рамках проекта также доступна детская группа кратковременного пребывания «Второе дыхание». Она позволит на время оставить своего ребенка с педагогом-организатором, пока вы находитесь на занятиях.

С 17 июля также будет доступна организация ремонтно-бытовой помощи «Мастер на час».

Сотрудники проекта помогут осуществить мелкий бытовой ремонт, а также сопроводить в автомобильный сервис и проконтролировать технические работы и весь заявленный план технических работ.

С 17 июля в личные сообщения сообщества принимаются заявки с описанием технической работы и контактным телефоном. Выезд по заявкам осуществляется по средам и пятницам.

Также для семей погибших военнослужащих свою работу начнёт фотопроект «Черный платок». Заявки принимаются в личные сообщения сообщества. Фотостудия заработает с сентября.

«Все мероприятия осуществляются бесплатно на основании справки о том, что ваш близкий является участником СВО, или удостоверения члена семьи погибшего участника боевых действий», – уточнили авторы проекта.

Отметим, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Запись для участия в мероприятиях проекта осуществляется через личные сообщения сообщества «Семейный центр «Дети индиго» или по телефону: 8 (911) 385-55-33. Количество мест ограничено.