В отдельном корпусе Островской больницы открылось отделение профилактики

09:59, 12 июля 2023, ПАИ

В Островской межрайонной больнице в отдельном корпусе открылось отделение профилактики, сообщается в телеграм-канале регионального комитета по здравоохранению.

В отделении можно пройти диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, периодический медицинский осмотр, получить справку на водительские права, получить справку для поступления в средние и высшие учебные заведения; пройти все необходимые лабораторные и диагностические исследования - ежедневно, пройти осмотр узких специалистов: хирурга, отоларинголога, невролога, окулиста - вторник и четверг с 14 часов, осмотр дерматовенеролога и психиатра-нарколога проходит в поликлинике в специально выделенное для этого время, женщины могут посетить смотровой кабинет и пройти УЗИ органов малого таза - ежедневно, рядом с отделением профилактики работает передвижной флюоромаммограф, где можно пройти флюорографию и маммографию - вторник и четверг с 13:00 до 15:00.

«Теперь пройти все вышеперечисленные мероприятия можно за день», - уточнили в больнице.

Телефон отделения: 8-811-52-3-92-74.