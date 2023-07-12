Историческую реконструкцию похода Александра Невского обсуждают в медиацентре ПАИ

12:01, 12 июля 2023, ПАИ

Брифинг, посвящённый предстоящей исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского, проходит в медиацентре ПАИ.

Через какие регионы будет проходить поход реконструкторов, где они будут ночевать и что есть, в каких боях участвовать и чем удивлять зрителей, расскажут директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции региона Татьяна Мартынова и исполнительный продюсер реконструкции конного похода Алина Медведева.

Напомним, в этом году Псковская область станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Фестиваль пройдёт 15 июля. Участники конного похода будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и конной подготовке. Действие будет сопровождаться средневековой музыкой. Зрителям также представят средневековое конное шоу.