Идеальный автомобиль назвали россияне

10:35, 12 июля 2023, ПАИ

Идеальный отечественный автомобиль глазами россиян — это чёрный седан с бензиновым двигателем стоимостью миллион рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты совместного исследования «СберАвто» и «ЮMoney».

Российский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания купил бы почти каждый второй россиянин (49 %). Ещё около четверти (24 %) респондентов предпочитают гибридный двигатель. Примерно одинаковые доли россиян выбирают электрический и дизельный — 14 и 13 % соответственно.

Почти четверть респондентов (23 %) считают оптимальным вариантом кузов типа седан, ещё 21% выбрали для себя кроссовер. За внедорожник и универсал проголосовали по 19 % опрошенных. 12 % выбрали хетчбэк, а еще 6 % — купе.

Большинство респондентов (32 %) готовы заплатить за отечественную машину миллион рублей, а 26 % — от одного до двух миллионов рублей. При этом аналогичная доля опрошенных — 23 % — не готовы отдать за машину более 500 тысяч рублей.