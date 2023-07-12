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Общество

О двоеженстве в Псковской губернии рассказали в архиве

О двоеженстве в Псковской губернии рассказали специалисты Государственного архива Псковской области в телеграм-канале учреждения.

Такие эпизоды случались в том случае, если браки заключались по принуждению, например, между помещичьими крестьянами. В этом случае жены или мужья нередко уходили из семьи в поисках счастья.

Однако подобные семейные драмы для государства аргументом не были, поэтому разводы в Российской империи были настоящей редкостью (в 1897 году на 1000 женатых мужчин приходился лишь один разведенный), а священников, которые допускали двоеженство, ссылали в монастырь.

В архиве описали случай, произошедший в губерниии в 1794 году. Тогда опочецкому купцу Степану Викулину всё же разрешили расторгнуть брак, так как его супруга Ефимия Аникеева «была парализована и не вставала с кровати». Одобрили купцу и вступление в новый брак, но с условием – обеспечить полный уход первой жене.
 
Чтобы не допустить двоеженства, в империи с 1765 года вели документы – Брачные обыски. В них вписывали: звание и состояние, место жительства, возраст, семейное положение, согласие родителей, взаимное согласие жениха и невесты. «Сегодня это весьма и весьма ценный документ для исследователей», – отметили в архиве.
 

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