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Отборочный турнир на всероссийский кубок любителей настольного тенниса пройдёт в Великих Луках

Отборочный турнир на кубок Союза любителей настольного тенниса пройдёт в Великих Луках в Доме спорта спортивной школы «Экспресс» 30 июля. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

Турнир пройдёт в одиночном мужском разряде. Формат проведения определится в день соревнований. Игры пройдут из пяти партий до трёх побед. Регистрация игроков продлится с 11:00 до 11:45. Турнир начнётся в 12:00.

На соревнования допустят всех спортсменов, имеющих прописку на территории Псковской области. Спортсменам старше 18 лет необходимо оплатить вступительный взнос.

На сегодняшний день для Псковской области выделено две квоты, позволяющие победителям соревнований отправиться на личный кубок Союза любителей настольного тенниса России – 2023, который пройдёт в Москве 12 и 13 августа. Кроме того, в заявку от Псковской области включат резервных игроков, которые заменят прошедших отбор спортсменов, если они не смогут принять участие в финальном соревновании.

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