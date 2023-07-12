Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Порхове
Нетрезвого водителя-рецидивиста задержала дорожная полиция в Порхове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
38-летний местный житель ехал на мопеде по улице Орлова вечером 9 июля. После его остановки полиция выяснила, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В региональном УМВД России напомнили, что водителям, которые управляют транспортным средством в нетрезвом виде повторно в течение одного года, грозит наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением водительского удостоверения на срок до трёх лет либо лишения свободы на срок до двух лет с лишением водительского удостоверения на срок до трёх лет.
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