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Общество

Более двух тысяч документов начала XX века поступило в псковский архив

Более двух тысяч документов начала XX века поступило в Государственный архив Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Из органов ЗАГС Псковской области переданы метрические книги и книги записей актов гражданского состояния. Всего в фонды архива поступили 81 церковная метрическая книга о рождении, браке и смерти за 1897–1925 гг. и 2006 книг записей актов гражданского состояния за 1917–1925 гг.

«Как проверить, входят ли в перечень интересующие вас документы? Рекомендуем заглянуть на сайт «Информационные ресурсы архивов Псковской  области». Здесь же вы можете заказать дела для работы в читальном зале», – рассказали архивисты.

Информация по поступившим документам содержится в фондах: Ф. Р-3006. Коллекция книг актовых записей и Ф. 867. Коллекция метрических книг.

Архив подтверждает данные о рождении, бракосочетании, смерти людей за период до 1925 года. Документальные подтверждения за период после 1925 года хранятся в архивах ЗАГСа.

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