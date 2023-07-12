Движение по участку улицы Волкова в Пскове ограничат до сентября

12:13, 12 июля 2023, ПАИ

Движение по участку улицы Волкова частично ограничат в Пскове почти на полтора месяца. Соответствующее постановление городской администрации размещено на портале нормативных правовых актов Псковской области.

Временное ограничение движения будет введено вдоль здания № 9 по улице Волкова и будет действовать с 9:00 20 июля до 31 августа 2023 года. Изменение в организации дорожного движения связано со строительством газопровода на указанном участке.

В качестве объезда псковичам предлагают использовать улицы Труда, Школьную и Волкова.