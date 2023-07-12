Движение по участку улицы Волкова в Пскове ограничат до сентября
Движение по участку улицы Волкова частично ограничат в Пскове почти на полтора месяца. Соответствующее постановление городской администрации размещено на портале нормативных правовых актов Псковской области.
Временное ограничение движения будет введено вдоль здания № 9 по улице Волкова и будет действовать с 9:00 20 июля до 31 августа 2023 года. Изменение в организации дорожного движения связано со строительством газопровода на указанном участке.
В качестве объезда псковичам предлагают использовать улицы Труда, Школьную и Волкова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>